Білі тигри убили працівника національного парку в Індії

Доглядач за тваринами в національному парку на півдні Індії зазнав нападу і був убитий двома молодими білими тиграми. Про це повідомляє BBC News.

40-річний охоронець був вбитий після спроб загнати тигрів у вольєр у Біологічному парку Баннергхатта (the Bannerghatta Biological Park).

Читайте такожУ Британії тигр убив співробітницю зоопарку

За словами співробітників національного парку, тигри накинулися на людину, так як одна з чотирьох дверей у вольєр була недостатньо міцно замкнена.

Доглядач пробув на цьому робочому місці трохи більше тижня.

Подібний випадок стався два роки тому в парку біля Бангалора: тоді на доглядача напали й серйозно поранили леви.