Білі тигри убили працівника національного парку в Індії
04:30, 09 жовтня 2017Світ
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Охоронець був вбитий після спроб загнати тигрів у вольєр у Біологічному парку Баннергхатта.
Фотоілюстрація /УНІАН
Доглядач за тваринами в національному парку на півдні Індії зазнав нападу і був убитий двома молодими білими тиграми. Про це повідомляє BBC News.
40-річний охоронець був вбитий після спроб загнати тигрів у вольєр у Біологічному парку Баннергхатта (the Bannerghatta Biological Park).
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За словами співробітників національного парку, тигри накинулися на людину, так як одна з чотирьох дверей у вольєр була недостатньо міцно замкнена.
Доглядач пробув на цьому робочому місці трохи більше тижня.
Подібний випадок стався два роки тому в парку біля Бангалора: тоді на доглядача напали й серйозно поранили леви.
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