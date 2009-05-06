У США будинки неплатоспроможних позичальників почали... руйнувати

06:13, 06 травня 2009
Світ
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В одному місті знесли 16 будівель

Через фінансову кризу, яка призвела до рекордного падіння цін на нерухомість, техаський Guaranty Bank of Austin вимушений зносити вилучені у неплатоспроможних іпотечних позичальників будинки. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними банку, в містечку Вікторвілль в Південній Каліфорнії, практично знесено 16 будівель, з яких чотири були готові до заселення, а інші були не добудовані наполовину. Своє рішення в банку пояснили бажанням "забезпечити безпечне навколишнє середовище" для сусідніх будинків.

Місцева влада, у свою чергу, заявила, що банк вирішив зруйнувати нерухомість через неможливість продати її в умовах кризи. За інформацією експертів, банку довелося б витратити більше мільйона доларів на добудову споруд. При цьому видання зауважує, що витрати на знесення складуть близько 100 тисяч доларів.

Лента.ру

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