НАТО розпочинає військові навчання у Грузії.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, більше тисячі військових з 18 країн понад три тижні братимуть участь у навчаннях на військовій базі поблизу Тбілісі.

Напередодні Грузія заявила про придушення заколоту на іншій військовій базі, спрямованого на повалення державного ладу. Повідомляють, що одного організатора заколоту заарештовано, інший перебуває у розшуку, ще кількох допитують.

Речник Міністерства внутрішніх справ Грузії Шота УТІАШВІЛІ заявив, що змовники планували вбити Президента Михаїла СААКАШВІЛІ.

Сам М.СААКАШВІЛІ назвав заколот серйозною загрозою, але запевнив, що ситуація перебуває "під контролем". Він також заявив, що заколотники мають зв`язки з "відомою країною", і закликав Росію "утриматися від провокацій".

Представник Росії у НАТО Дмитро РОГОЗІН відкинув звинувачення у причетності Москви до заколоту у Грузії.