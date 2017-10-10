У Сеулі заявили, що хакери КНДР вкрали південнокорейський план убивства Кім Чен Ина

Хакери з КНДР вкрали значний обсяг військових документів Південної Кореї, в тому числі нібито план вбивства північнокорейського лідера Кім Чен Ина, стверджує південнокорейський депутат Чи Чхоль Хі. За його словами, інформацію про це він отримав у міністерстві оборони Південної Кореї, повідомляє Бі-бі-сі.

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Серед вкрадених документів - нібито складений Сеулом і Вашингтоном план дій на випадок війни з КНДР. Також у руках хакерів, за словами депутата, виявилися доповіді південнокорейських військових, адресовані своїм союзникам.

Як повідомляється, серед нібито вкрадених хакерами документів виявилися плани для військ спеціального призначення Південної Кореї, а також дані про розташування і роботу найважливіших електростанцій і військових заводів країни. За словами Лі Чхоль Хі, всього хакери вкрали 235 гб документів військового відомства Південної Кореї, 80% з них ще не ідентифіковані.

Однак міністерство оборони Південної Кореї поки відмовляється коментувати ці повідомлення. Хакерська атака сталася у вересні минулого року. У травні цього року Південна Корея заявила про крадіжку великого обсягу документів і розслідування кібератаки. Однак про те, які документи були вкрадені, не повідомлялося. Пхеньян заперечує свою причетність до кібератаки. Раніше Північна Корея звинувачує Сеул у фабрикації звинувачень.

Як повідомляє південнокорейське агентство Йонхап, на Сеул в останні роки буквально обрушився шквал кібератак. Мішенню більшості з них були сайти та сервери уряду. Сеул вважає, що у КНДР є спеціально навчені кібератакам хакери, які базуються за кордоном, у тому числі і в Китаї.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада Європейського Союзу посилила санкції проти КНДР у рамках виконання останньої резолюції Ради Безпеки ООН. Документ, зокрема, вводить обмеження на експорт нафти в Північну Корею.