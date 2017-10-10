Євросоюз посилив санкції проти КНДР

Рада Європейського Союзу у вівторок, 10 жовтня, посилила санкції проти Північної Кореї в рамках виконання рішення Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, як повідомляє DW.

Як сказано в повідомленні Ради ЄС, йдеться про запровадження секторальних санкцій, передбачених резолюцією Ради Безпеки ООН від 11 вересня 2017 року. У прес-релізі зазначається, що санкції були прийняті "у відповідь на триваючу активність КНДР в сфері ядерних озброєнь і розвитку балістичних ракет - за порушення і явне нехтування попередніми резолюціями Ради Безпеки ООН".

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Також в прес-релізі наголошується, що ЄС працює над власними, додатковими обмежувальними заходами щодо КНДР для реалізації резолюцій РБ ООН і посилення їхнього ефекту.

Нагадаємо, що резолюція РБ ООН передбачає обмеження на закупівлю Пхеньяном нафтопродуктів: йому буде дозволено купувати до двох мільйонів барелів на рік. Обмежується також імпорт до Північної Кореї сирої нафти на рівні останніх 12 місяців і запроваджується заборона на постачання до КНДР зрідженого природного газу і газового конденсату. Документ також передбачає повну заборону на експорт з Північної Кореї текстильної продукції, що стане досить відчутним ударом по економіці країни: в 2016 році експорт текстилю приніс економіці КНДР 752,5 мільйона доларів. Крім цього, запроваджується заборона видавати нові дозволи на роботу для робітників з Північної Кореї за кордоном.

Нагадаємо, 3 вересня КНДР здійснила шосте випробування ядерної зброї, яке стало найпотужнішим в історії країни. Випробування спричинило землетрус, який був відчутним у сусідніх Китаї та Південній Кореї. Пхеньян заявив, що випробував водневу бомбу.