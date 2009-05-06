Набирає обертів дипломатичний скандал між Росією і НАТО

Москва сьогодні збирається жорстко відповісти на висилання з Брюсселя двох своїх співробітників. Все це відбувається на тлі навчань НАТО в Грузії, які починаються сьогодні, передає Эхо Москвы.

«Відповідь не змусить себе довго чекати. Про це повідомив ІТАР-ТАРС у вівторок постпред Росії в НАТО Дмитро Рогозін. За його словами, «наша країна не любить брати у борг і відповість по-партнерски». Швидше за все, на висилання радника Віктора Кочукова і аташе Василя Чижова російський МЗС вишле декілька іноземних дипломатів. Про це раніше дали зрозуміти на Смоленській площі. Там повідомили, що отримали офіційну ноту бельгійських колег про позбавлення акредитації двох співробітників постпредства Росії при альянсі. У відомстві нагадали, що на висилання російських дипломатів зазвичай дається дзеркальна відповідь. Серед можливих кандидатів, які можуть залишити Москву, експерти називають керівника інформбюро НАТО в Москві Ізабель Франсуа і одного з її співробітників.

Нагадаємо, керівництво НАТО вирішило вислати з Брюсселя двох росіян після гучного скандалу. В Естонії викрили колишнього високопосадовця Міноборони країни. Херман Сімм за даними слідства працював на російську розвідку. І мав доступ до інформації про Північноатлантичний альянс. На батьківщині його засудили до 12 з половиною років в`язниці.

Глава російського МЗС Сергій Лавров раніше відмовився брати участь в міністерській зустрічі Росія-НАТО в Брюсселі. Все це, на думку експертів, може ще більше ускладнити відносини між Москвою і військовим альянсом, які залишаються прохолодними після подій в Південній Осетії в серпні минулого року.