Набирає обертів дипломатичний скандал між Росією і НАТО
Москва збирається жорстко відповісти
Москва сьогодні збирається жорстко відповісти на висилання з Брюсселя двох своїх співробітників. Все це відбувається на тлі навчань НАТО в Грузії, які починаються сьогодні, передає Эхо Москвы.
|Дмитро Рогозін
Нагадаємо, керівництво НАТО вирішило вислати з Брюсселя двох росіян після гучного скандалу. В Естонії викрили колишнього високопосадовця Міноборони країни. Херман Сімм за даними слідства працював на російську розвідку. І мав доступ до інформації про Північноатлантичний альянс. На батьківщині його засудили до 12 з половиною років в`язниці.
Глава російського МЗС Сергій Лавров раніше відмовився брати участь в міністерській зустрічі Росія-НАТО в Брюсселі. Все це, на думку експертів, може ще більше ускладнити відносини між Москвою і військовим альянсом, які залишаються прохолодними після подій в Південній Осетії в серпні минулого року.