Нова голова ПАРЄ написала листа спікерам парламенту РФ, готова зустрітися – ЗМІ

Тимчасовий голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Стелла Кіріакідес направила лист спікерам верхньої та нижньої палат парламенту РФ, в якому висловила готовність найближчим часом зустрітися.

Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на джерело в кулуарах асамблеї Міжпарламентського союзу, що відкривається в Санкт-Петербурзі.

"Вона висловлює вдячність за запрошення до участі у роботі асамблеї МПС, але зазначає, що ПАРЄ не має можливості направити офіційного представника", - навів співрозмовник агентства зміст листа тимчасового спікера ПАРЄ.

При цьому Кіріакідес "сподівається найближчим часом, коли трапиться слушний випадок, зустрітися зі спікерами палат парламенту РФ для обговорення відносин між російським парламентом і ПАРЄ і вважає це питання надзвичайно важливим", додало джерело.

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Як повідомлялося, 10 жовтня представниця парламенту Кіпру Стелла Кіріакідес перемогла на виборах президента Парламентської асамблеї Ради Європи.

На користь Стелли Кіріакідес зіграло те, що вона є жінкою (в структуах РЄ це - важливий аргумент, адже її обрання допомагало зберегти гендерний баланс), а також те, що литовець Зінгеріс, на відміну від неї, відомий своїм скептичним ставленням до РФ.