Фінал «Євробачення – 2009» у Москві вестимуть Алсу і Ургант
22:25, 07 травня 2009Світ
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Інформація організаторів конкурсу
Фінал «Євробачення – 2009» У Москві вестимуть співачка АЛСУ і телеведучий Іван УРГАНТ.
Про це УНІАН повідомили організатори конкурсу.
Також повідомляється, що півфінали конкурсу вестимуть супермодель Наталія ВОДЯНОВА і телеведучий Андрій МАЛАХОВ.
Як повідомляв УНІАН, фінал "Євробачення - 2009" відбудеться 16 травня, а півфінали пройдуть 12 і 14 травня в московському спорткомплексі "Олімпійський".
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