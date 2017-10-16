ЄС ввів нові санкції проти Північної Кореї. Відповідне рішення прийняла Рада Європейського союзу. Документ опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу.

У документі зазначається про заборону імпорту або купівлі нафтопродуктів з КНДР. Забороняється постачання, продаж або передача сирої нафти в КНДР.

«Забороняється пряме чи непряме постачання, продаж або передача всіх очищених нафтопродуктів до КНДР громадянами держав-членів через або з території держав-членів або з використанням суден із прапором або повітряних суден держав-членів, незалежно від того, чи ці очищені нафтопродукти походять з території цих держав-членів», - йдеться у документі.

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Також документ забороняє:

- придбання, підтримання чи розширення участі в будь-яких суб'єктах КНДР або у КНДР чи суб'єктах КНДР за межами КНДР, в тому числі повне придбання таких юридичних осіб та придбання акцій чи інших цінних паперів, що мають часткову участь, або в діяльності або активах в КНДР;

- надання будь-якого фінансування або фінансової допомоги суб'єктам господарювання в КНДР або підрозділам КНДР або підрозділам КНДР за межами КНДР або для документованої мети фінансування таких установ в КНДР;

відкриття, обслуговування та експлуатації всіх спільних підприємств чи кооперативів, нових та існуючих, громадянами держав-членів або на їх територіях з суб'єктами КНДР чи приватними особами, незалежно від того, чи діють вони чи від імені уряду КНДР;

надання інвестиційних послуг.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Росії Володимир Путін через рік після прийняття відповідні резолюції ООН підписав указ про введення обмежень проти Північної Кореї у відповідь на проведення КНДР ракетно-ядерних випробувань.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, санкції вводяться на виконання резолюції 2321 Ради Безпеки ООН від 30 листопада 2016 року. "Слід призупинити науково-технічне співробітництво з особами та групами осіб, що представляють КНДР", - йдеться в тексті указу.