Росія вирішила ввести санкції проти Північної Кореї

Президент Росії Володимир Путін через рік після прийняття відповідні резолюції ООН підписав указ про введення обмежень проти Північної Кореї у відповідь на проведення КНДР ракетно-ядерних випробувань.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН, санкції вводяться на виконання резолюції 2321 Ради Безпеки ООН від 30 листопада 2016 року.

"Слід призупинити науково-технічне співробітництво з особами та групами осіб, що представляють КНДР", - йдеться в тексті указу.

Співпраця допускається "у галузі ядерної науки та техніки, аерокосмічного машинобудування та авіаційної техніки або передових виробничих технологій і методів" лише в тому випадку, якщо воно "не сприятиме розвитку ядерної та балістичної програм Північної Кореї".

Крім того, президент РФ доручив позбавляти морські суда, пов'язані зі здійсненням ядерної програми КНДР, реєстрації в Росії, а також заборонити таким суднам заходити до російських портів (за винятком випадків, коли захід в порт необхідний у зв'язку з надзвичайною ситуацією).

Згідно з документом, КНДР забороняється використовувати будь-яку нерухомість на території Росії в будь-яких цілях, крім дипломатичної і консульської діяльності, а самі диппредставництва КНДР не зможуть мати більше одного банківського рахунку на кожного акредитованого в Росії дипломата.

Указ, обсяг якого разом з додатками становить майже 40 сторінок, уточнює деякі заходи, введені в 2007 році згідно з резолюцією Ради безпеки ООН від 14 жовтня 2006 року. Зокрема, він містить перелік з 11 громадян КНДР, пов'язаних з ядерною програмою Північної Кореї, до яких застосовуються обмеження. Також до указу додається аналогічний список з 10 юридичних осіб.

Затверджено перелік матеріалів, технологій та продукції, поставка якої в КНДР заборонено. Обмеження торкнулися і деяких предметів розкоші, в тому числі килимів та гобеленів вартістю понад 500 доларів, а також посуду з порцеляни або кістяного порцеляни вартістю понад 100 доларів.