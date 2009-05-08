Сомалійські пірати зажадали викуп за судно "Аріана" з українським екіпажем із 24 чоловік.

Як передає РІА “Новости”, про це сьогодні повідомив представник грецької компанії-оператора Alloceans Shipping Спірос МІНАС.

"Пірати зв`язалися з нами і висловили свої вимоги, ми ведемо з ними переговори", - сказав С.МІНАС.

Він відмовився назвати запропоновану піратами суму викупу.

За словами представника компанії-оператора, всі 24 члени екіпажа почуваються нормально. "Ми зв`язувалися з екіпажем, вони почуваються нормально, з ними поводяться добре. У них є запас продуктів і ліків", - сказав С.МІНАС.

Як повідомляв УНІАН, балкер «Аріана» з українським екіпажем (24 чол.) був захоплений сомалійськими піратами 2 травня в 250 милях на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Балкер виходив з Бразилії на Близький Схід з вантажем 35 тисяч тонн сої.