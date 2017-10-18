Перед початком саміту у будівлі Ради ЄС люди вдруге отруїлися токсичними випарами

У будівлі Ради ЄС в Європейському кварталі Брюсселя кілька людей отруїлися токсичними випарами. Це другий подібний інцидент за п’ять днів. Інформацію офіційно підтверджено у заяві на сайті Ради ЄС, передає Європейська правда.

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"Незважаючи на перевірки та запобіжні заходи, ще один технічний інцидент стався сьогодні в одній з кухонь будівлі Європи. Технічне питання, що впливає на вентиляцію на кухнях будівлі, спричинило шкідливі випаровування і призвело до того, що постраждали люди", - йдеться у заяві.

Бельгійські пожежники та медичні служби були залучені сьогодні для розслідування ситуації та для лікування постраждалих працівників. Було вирішено провести запобіжну евакуацію персоналу, що працює в будівлі.

Зазначимо, що другий інцидент стався за день до початку саміту лідерів ЄС, який відбудеться у Брюсселі 19-20 жовтня. Минулої п’ятниці у будівлі Ради ЄС токсичними випарами отруїлися від 15 до 20 людей.