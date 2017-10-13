В будівлі Ради ЄС у Брюсселі до 20 людей отруїлися токсичним газом
Зазначається, що у постраждалих подразнені очі і блювота. П’ятьох людей відвезли до лікарні.
У будівлі Ради ЄС в Європейському кварталі Брюсселя від 15 до 20 людей отруїлися токсичними випарами.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на канал RTL.
"На кухні в результаті неправильного поєднання продуктів виділилися токсичні випари. Отруїлися від 15 до 20 осіб", - сказав речник пожежного департаменту Брюсселя П’єр Мейс.
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Зазначається, що у постраждалих подразнені очі і блювота. П’ятьох людей відвезли до лікарні. В результаті інциденту був задіяний план надзвичайної ситуації. На місце прибули декілька бригад надзвичайних служб і медики.
"Зараз ситуація знаходиться під контролем", - повідомили в пожежному департаменті Брюсселя.