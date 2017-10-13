В будівлі Ради ЄС у Брюсселі до 20 людей отруїлися токсичним газом

14:54, 13 жовтня 2017
Світ
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Зазначається, що у постраждалих подразнені очі і блювота. П’ятьох людей відвезли до лікарні.

Ілюстрація / REUTERS

У будівлі Ради ЄС в Європейському кварталі Брюсселя від 15 до 20 людей отруїлися токсичними випарами.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на канал RTL.

"На кухні в результаті неправильного поєднання продуктів виділилися токсичні випари. Отруїлися від 15 до 20 осіб", - сказав речник пожежного департаменту Брюсселя П’єр Мейс.

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Зазначається, що у постраждалих подразнені очі і блювота. П’ятьох людей відвезли до лікарні. В результаті інциденту був задіяний план надзвичайної ситуації. На місце прибули декілька бригад надзвичайних служб і медики.

"Зараз ситуація знаходиться під контролем", - повідомили в пожежному департаменті Брюсселя.

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Теги: #евакуація у Раді ЄС#токсичний газ у Раді ЄС#отруєння токсичним газом