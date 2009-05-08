Спікеру парламенту Грузії двох годин не вистачило, щоб переконати опозицію

Представникам грузинської опозиції на зустрічі з головою парламенту Давідом Бакрадзе у п`ятницю не вдалося добитися домовленості про зустріч з президентом, а голові вищого законодавчого органу - переконати опонентів почати діалог з широкого кола питань, включаючи свободу ЗМІ і продовження реформ в різних сферах, як було заявлено раніше. Сторони узяли тайм-аут, передає агентство "Новості-Грузія".

Бакрадзе повідомив, що "принципово президент готовий до зустрічі". "Але зустріч має бути продуктивною і слугувати спаду емоцій, а не ескалації”. Поки невідомий час продовження переговорів.

Зустріч спікера з делегатами від опозиції, що вимагає відставки президента і зустрічі з головою держави, щоб обговорити механізм зміни влади, проходила в готелі Шератон-Метехі-Килим. Попри пропозицію опозиції створити умови для проведення зустрічі в парламенті, поряд з яким вже місяць йдуть акції опозиції, представники керівництва країни вирішили зустрічатися з опонентами на нейтральній території. Переговори тривали близько двох годин і стали першою зустріччю представників опозиції з представниками команди президента з моменту початку акцій опозиції місяць тому.

На 9 травня, коли виповнюється рівно місяць з дня початку акцій протесту, опозиція запланувала масштабний мітинг у будівлі парламенту. Президент Грузії Михайло Саакашвілі поки не коментував останні події. Раніше він неодноразово давав зрозуміти, що не збирається йти у відставку. Напередодні опозиція дала голові держави три дні на те, щоб зустрітися і обговорити необхідні заходи для підготовки позачергових виборів, в іншому випадку обіцяючи почати блокування центральних магістралей по країні.

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