З рейсу Lufthansa зняли 14 поранених

Дванадцять пасажирів і двоє членів екіпажа літака німецької авіакомпанії Lufthansa постраждали внаслідок потрапляння повітряного судна в зону турбулентності над Альпами, повідомляє в неділю агентство Ассошиейтед Прес. Командир літака ухвалив рішення провести незаплановану посадку в Женеві, щоб постраждалим було надано медичну допомогу. Поранених доправили до женевськго шпиталю при аеропорті, за попередніми даними, їхні травми не є небезпечними. Літак, на борту якого було 147 пасажирів і екіпаж з шести людей, летів з Німеччини до Португалії. Більшість пасажирів продовжили свій маршрут до Лісабона іншим літаком.

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