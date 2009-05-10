Папа Римський відслужив месу в столиці Йорданії

Близько 20 тисяч католиків зі всього Близького Сходу зібралися на центральному стадіоні йорданської столиці Амман для участі в урочистій месі, яку служив Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI.

Як передає Бі-Бі-Сі, меса просто неба пройшла латинською і арабською мовами.

Під час візиту до Йорданії понтифік відзначив, що релігія має об`єднувати людей, незалежно від їх віросповідання.

У понеділок Папа відправиться до Ізраїлю, а потім відвідає Палестинські території. Його поїздка Близьким Сходом триватиме до 15 травня.