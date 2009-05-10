Папа Римський відслужив месу в столиці Йорданії
16:26, 10 травня 2009Світ
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Понтифіка слухали 20 тисяч католиків
Близько 20 тисяч католиків зі всього Близького Сходу зібралися на центральному стадіоні йорданської столиці Амман для участі в урочистій месі, яку служив Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI.
Як передає Бі-Бі-Сі, меса просто неба пройшла латинською і арабською мовами.
Під час візиту до Йорданії понтифік відзначив, що релігія має об`єднувати людей, незалежно від їх віросповідання.
У понеділок Папа відправиться до Ізраїлю, а потім відвідає Палестинські території. Його поїздка Близьким Сходом триватиме до 15 травня.
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