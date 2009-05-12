США екстрадували обвинуваченого в пособництві нацистам Дем'янюка

США екстрадували до Німеччини звинувачуваного в пособництві нацистам у роки війни Івана ДЕМ’ЯНЮКА, повідомляє РІА «Новости»

Офіційні джерела не коментують факту екстрадиції, так само як і не повідомляють подробиць про процес видворення І.ДЕМ’ЯНЮКА.

Раніше німецькі офіційні особи повідомляли, що прибуття І.ДЕМ’ЯНЮКА очікується у вівторок. Він з`явиться перед суддею, який пред`явить йому офіційні звинувачення. Також йому нададуть змогу виступити перед судом.

У Німеччині І.ДЕМ’ЯНЮК, як очікується, міститиметься в медичному відділенні мюнхенської в`язниці. За словами представників німецького уряду, тюремна влада вже почала необхідні приготування для того, щоб І.ДЕМ’ЯНЮК мав належний догляд.

Процедуру екстрадиції І.ДЕМ’ЯНЮКА, який проживає у Клівленді, проводить Мінюст США на запит прокуратури Мюнхена і уряду ФРН. Рішення про можливість передачі І.ДЕМ’ЯНЮКА німецькому правосуддю імміграційний суд США ухвалив 6 квітня, проте після початку процедури депортації той самий суд призупинив своє рішення.

Верховний суд США 8 травня відмовив І.ДЕМ’ЯНЮКУ в припиненні депортації до Німеччини. За версією німецького слідства, І.ДЕМ’ЯНЮК безпосередньо брав участь у знищенні щонайменше 29 тисяч ув`язнених у таборах Треблінка і Собібор, де служив наглядачем після полону. Мюнхенська прокуратура займається справою І.ДЕМ’ЯНЮКА, оскільки той після війни певний час перебував у таборі для переміщених осіб у цьому регіоні.

І.ДЕМ’ЯНЮК емігрував до США в 1952 році, а в 1958 одержав американське громадянство, не сповістивши імміграційні служби про нацистське минуле.

Американська влада в 1986 році екстрадувала його до Ізраїлю, де І.ДЕМ’ЯНЮКА засудили до смертної страти за злочини проти людяності. Припускалося, що саме І.ДЕМ’ЯНЮК був наглядачем-садистом на прізвисько Іван Грозний у концентраційному таборі Треблінка на території окупованої Польщі, який добре запам`ятався багатьом ув’язненим.

І.ДЕМ’ЯНЮК стверджував, що він служив у рядах Червоної армії і в 1942 році сам став військовополоненим.

Ізраїльський Верховний суд у 1993 році визнав, що І.ДЕМ’ЯНЮК не є Іваном Грозним, і його відпустили з в`язниці. І.ДЕМ’ЯНЮК повернувся до США. Проте американська влада продовжувала розслідування його діяльності, і в 2002 році суд визнав доведеним, що І.ДЕМ’ЯНЮК під час Другої світової війни служив наглядачем у ряді концентраційних таборів, на підставі чого ухвалив позбавити його громадянства і депортувати з країни.