У Барселоні тисячі людей вийшли на підтримку незалежності Каталонії

Тисячі людей у Барселоні вийшли на акцію в підтримку проголошення незалежності Каталонії. Про це повідомляє видання El Pais.

Крім того, мітингувальники протестують проти обмеження Мадридом автономії і розпуску уряду регіону. Учасники несуть плакати "На захист прав і свобод", "Ми хочемо свободи дому", "Свобода", "Демократія", і "Допоможіть Каталонії", а також вигукують гасла з вимогою незалежності.

Читайте такожКороль Іспанії назвав неприйнятною спробу відокремлення Каталонії

Також у демонстрації беруть участь глава регіону Карлес Пучдемон, члени каталонського уряду та мер Баселони Ада Колау.

У той же час учасники акції закликають звільнити президента Національної асамблеї Каталонії Жорді Санчеса і главу Omnium Cultural Жорді Куішарту, яких Верховний суд Іспанії заарештував 17 жовтня за звинуваченням у підбурюванні до заколоту.

Як повідомлялося, референдум про незалежність відбувся в Каталонії 1 жовтня. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.