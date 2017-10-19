Президент Європарламенту заявив, що ніхто в Європі не визнає Каталонію

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні вважає, що жодна країна Європи не визнає незалежність Каталонії від Іспанії. Про це він розповів в інтерв’ю радіостанції Cadena Cope, як пише "Європейська правда".

"Каталонія є іспанською проблемою, а не європейською проблемою. Європа виступає за діалог, але це – проблема Іспанії", - сказав глава Європарламенту.

Він наголосив, що вихід з кризи необхідно знайти у межах іспанського законодавства та іспанської конституції.

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"Для каталонського уряду було б добре не проголошувати незалежності, тому що ніхто не зацікавлений у незалежності Каталонії, ніхто в Європі не визнає незалежність Каталонії", - підкреслив Таяні.

Іспанія в суботу розпочне процедуру призупинення автономії Каталонії. Про такий крок уряд у Мадриді оголосив після того, як лідер Каталонії не дав чіткої відповіді, проголосив він раніше незалежність Каталонії чи ні.

У четвер глава каталонського уряду Карлес Пучдемон відповів на ультиматум Мадрида листом, у якому пригрозив голосуванням у парламенті за незалежність, якщо Мадрид не погодиться на діалог.

1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії. За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

10 жовтня глава уряду Каталонії підписав декларацію незалежності, але призупинив її дію, закликавши Мадрид до діалогу.