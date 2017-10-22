В ЦРУ попросили не ставити питань у разі зникнення Кім Чен Ина

Глава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Майк Помпео заявив журналістам, що не варто звертатися до нього з питаннями якщо раптово зникне лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Він також зазначив, що його відомство має намір стати "більш злісним", передає South China Morning Post.

"Якщо Кім Чен Ин зникне, з огляду на історію ЦРУ, то я просто не буду говорити про це", - заявив Помпео.

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Раніше Помпео заявив, що КНДР дуже близька до того, щоб завдати ядерного удару по США.

19 жовтня Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) розповсюдило заяву керівництва КНДР, у якій йшлося, що Пхеньян готовий завдати "неймовірного удару" по військових силах США.