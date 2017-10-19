КНДР пригрозила США "несподіваним ударом"
10:17, 19 жовтня 2017Світ
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У Північній Кореї стверджують, що США доставили «головні цілі» прямо під ніс.
Ілюстрація / REUTERS
Пхеньян пригрозив Вашингтону «несподіваним неймовірним ударом». Про це йдеться в коментарі північнокорейської влади з приводу навчань США і Південної Кореї, передає ЦТАК.
«Зараз, коли вороги кажуть, що навчання будуть демонстрацією реального удару по КНДР, вони повинні розуміти, що найжорсткіші північнокорейські контрзаходи повністю готові [до того], щоб завдати удару», — йдеться в заяві.
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У ній також наголошується, що США доставили «головні цілі» прямо під ніс.
«США повинні чекати зустрічі з неймовірним ударом в несподіваний час», — свідчить текст заяви.
Як повідомлялося раніше, США направили до берегів КНДР авіаносну ударну группу.
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