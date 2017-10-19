КНДР пригрозила США "несподіваним ударом"

Пхеньян пригрозив Вашингтону «несподіваним неймовірним ударом». Про це йдеться в коментарі північнокорейської влади з приводу навчань США і Південної Кореї, передає ЦТАК.

«Зараз, коли вороги кажуть, що навчання будуть демонстрацією реального удару по КНДР, вони повинні розуміти, що найжорсткіші північнокорейські контрзаходи повністю готові [до того], щоб завдати удару», — йдеться в заяві.

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У ній також наголошується, що США доставили «головні цілі» прямо під ніс.

«США повинні чекати зустрічі з неймовірним ударом в несподіваний час», — свідчить текст заяви.

Як повідомлялося раніше, США направили до берегів КНДР авіаносну ударну группу.