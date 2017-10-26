У Фінляндії пасажирський потяг зіткнувся з військовим бронетранспортером, загинули чотири людини (відео)

Аварія сталася під час військових навчань на півдні країни. Загинули чотири людини – троє військових і один пасажир потяга. За повідомленнями фінських ЗМІ, ще щонайменше - вісім людей поранені.

Наразі рух потягів на цій залізничній ділянці призупинено. Про причини інциденту поки що нічого не відомо.