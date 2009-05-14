Російську журналістку оштрафували за статті про тортури в колоніях

Волгоградська журналістка Олена МАГЛЄВАННАЯ, яка публікувала матеріали про тортури в російських колоніях, визнана винною в поширенні недостовірної інформації, що порочить честь і гідність Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

Як передає РІА «Новости», Кіровський суд Волгограду засудив її до штрафу в 200 тисяч рублів, повідомив офіційний представник ФСВП.

Приводом для судового розгляду послужив позов лікувально-виправної установи №15 ФСВП по області до О.МАГЛЄВАННОЇ, яка публікувала матеріали про тортури засудженого чеченця Зубайра ЗУБАЙРАЄВА під назвами «Доля чеченця в російській в`язниці», «Тортури ув’язненого чеченця тривають», «Тортури в російських колоніях».

«Суддя визнала інформаційні матеріали, опубліковані на сайті «Civitas» – Вісник громадянського товариства, інших правозахисних сайтах, про відбування покарання З.ЗУБАЙРАЄВА такими, що не відповідають дійсності, і зобов`язала опублікувати спростування і виплатити установі моральну шкоду 200 тисяч рублів», – повідомив співробітник ФСВП.

Він зазначив, що метою О.МАГЛЄВАННОЇ і підтримуючих її правозахисників було переведення засудженого до Чечні для подальшого відбування покарання. А оскільки стаття 81 Кримінально-виконавчого кодексу припускає переведення лише у виняткових випадках, зокрема, й для особистої безпеки засудженого, правозахисники прагнули переконати всі інстанції, що загроза життю і здоров`ю З.ЗУБАЙРАЄВА існує, що не відповідає дійсності.

«До речі, засуджений скоро залишить Волгоградську область, оскільки рішенням суду його переведено на тюремний режим, а у Волгоградській області немає установ з таким видом режиму», – зазначив представник ФСВП.