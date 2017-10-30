Дострокові вибори в Ісландії не вирішили парламентську кризу, що почалася через педофіла

Після оголошення остаточних результатів підрахунку голосів на дострокових виборах у Ісландії відповіді на питання про склад майбутньої урядової коаліції так і немає, передає DW.

Згідно з оприлюдненими сьогодні, 29 жовтня, підсумками підрахунку бюлетенів, найбільшу підтримку отримала консервативна правляча Партія незалежності - 29 відсотків. Попри це, отриманих консерваторами мандатів не вистачає для формування урядової коаліції, адже поки що жодна з партій не готова вступати в коаліційні переговори з цією політичною силою.

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Так само варіант створення коаліції "Рухом лівих "зелених", соціал-демократами та "Піратами", про який багато говорили раніше, теж неможливий. Набраних цими політичними партіями голосів замало, щоб отримати 32 необхідних для створення уряду місць у парламенті острівної держави.

Нагадаємо, ці вибори - вже другі в поточному році. Раніше попередній підрахунок половини бюлетенів теж вказував на те, що найсильнішою силою на виборах будуть консерватори.

Цього ж дня керівник уряду Б'ярні Бенедиктссон висловив надію на формування нової правлячої коаліції навколо його політичної сили.

"Я з оптимізмом дивлюся на те, що ми зможемо сформувати уряд", - сказав глава ісландського уряду.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон задовольнив запит прем'єр-міністра країни Б'ярні Бенедиктссона про оголошення дострокових парламентських виборів.

Підставою для нових виборів став вихід із парламентської коаліції фракції "Яскраве майбутнє", яка мала лише 4 місця із 63-х. Однак без цих чотирьох місць коаліція втрачає мінімальну більшість - 32 голоси.

Центристська партія "Яскраве майбутнє" закинула політсилі прем'єра – Партії незалежності - "втрату довіри" та висловила обурення через те, що батько Бенедиктссона намагався допомогти засудженому за педофілію чоловіку. Він підписав листа, який мав поновити право засудженого на працевлаштування. Сам Бенедиктссон засудив дії свого батька.

Як повідомляв УНІАН, раніше переможець виборів у Чехії заперечив утворення проросійської коаліції в парламенті.