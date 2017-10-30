У Росії задумались над виведенням частини військових та техніки із Сирії - ЗМІ

У РФ розглядають можливість скорочення кількості літаків та гвинтокрилів у Сирії, а також виведення частини контингенту. Про це повідомляє «КоммерсантЪ».

Планується скорочення техніки змішаної авіагрупи на базі Хмеймим. Частина військового контингенту, включаючи науковий і технічний персонал, відправлять з Сирії до місця постійної служби.

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При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив виданню, що "подібні рішення не анонсуються", а в Міноборони плани по скороченню угруповання в Сирії спростували.

Як повідомляв УНІАН раніше, за перші дев'ять місяців 2017 року в Сирії помер щонайменше 131 російський громадянин. Про це свідчить документ консульства Росії. До цієї кількості не входять військовослужбовці, але вона включає приватних військових фахівців, які також беруть участь в операції на підтримку режиму Асада.