Стівена Сігала звинуватили в сексуальних домаганнях (відео)

Зірка бойовиків Стівен Сігал став наступним фігурантом секс-скандалу в Голлівуді, який почався з обвинувачень Харві Вайнштейна в домаганнях, йдеться в сюжеті ТСН.

На цей раз свої звинувачення проти актора оголосили дві журналістки - Ліза Герреро і Дженні МакКарсі.

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Жінки стверджують: знаменитість запрошував їх на інтерв'ю в свій готельний номер. А там поставав перед ними в одному лише халаті, пояс якого постійно розв'язувався і оголював геніталії актора.

Відразу за цими одкровеннями, в домаганнях Сігала звинуватила актриса Рей Дон Чонг. Чоловік не змовчав і прокоментував заяви жінок. На думку Сігала, журналістки вели себе, ніби вони були закохані в нього, пише Daily Mail.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, актор минулого року став громадянином Росії - за активну підтримку політики Путіна.