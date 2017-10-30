ЗМІ: Ілон Маск завів роман із зіркою "50 відтінків сірого" (відео)

У засновника компаній Paypal і Tesla, інженера Ілон Маск, чий стан оцінюється в $12,5 мільярдів, новий роман з актрисою Дакотою Джонсон.

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Зі своєю вже колишньою актрисою Ембер Херд Маск познайомився в 2013 році. Тоді Херд зустрічалася з Джоні Деппом, але Маск не втрачав надії. У січні 2017 року Ембер розлучилася з Деппом, і Ілон нагадав про себе.

Через пару місяців після початку роману Ілон познайомив актрису зі своїми дітьми від першого шлюбу — у підприємця п'ятеро синів. За чутками, Яка всіма силами намагалася прискорити весілля з мільярдером, але того налякав напір нареченої.

Сам Ілон Маск говорив, що розрив з актрисою стався через напружений робочий графік, хоча пліткарі впевнені, що його бентежило минуле його дівчини: роман з жінкою (актриса три роки зустрічалася з жінкою-фотографом Тасей Ван Рі), гучне розлучення, а також якісь факти, про які йому не було відомо раніше.