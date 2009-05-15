Президент Таджикистану заборонив чиновникам «з'являтися» з ним на фото
16:22, 15 травня 2009Світ
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...портретах і килимах
|Емомалі РАХМОН
Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.
У документі наголошується, що це необхідно зробити «з метою запобігання чиношануванню і усуненню нерозуміння серед населення», повідомляє прес-служба глави Таджикистану.
Е.РАХМОН вже не раз письмово й усно вимагав від своїх підлеглих відмовитися від показного вихваляння глави держави.
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