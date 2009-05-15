Президент Таджикистану заборонив чиновникам «з'являтися» з ним на фото

Президент Таджикистану Емомалі РАХМОН у спеціальній телефонограмі доручив керівникам міністерств, відомств країни і головам місцевих органів державної влади республіки «зняти в робочих кабінетах, у громадських місцях, на узбіччях автомобільних доріг портрети і килими, на яких зображені керівники місцевих органів управління разом з президентом Республіки Таджикистан».

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

У документі наголошується, що це необхідно зробити «з метою запобігання чиношануванню і усуненню нерозуміння серед населення», повідомляє прес-служба глави Таджикистану.

Е.РАХМОН вже не раз письмово й усно вимагав від своїх підлеглих відмовитися від показного вихваляння глави держави.