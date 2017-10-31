Геї "атакували" актора Кевіна Спейсі за те, що "вирішив" стати геєм

14:45, 31 жовтня 2017
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Кевін Спейсі відкинув права геїв на п'ятдесят років тому, зв'язавши гомосексуалізм з педофілією і заявивши, що він "вирішив" стати геєм, заявляють представники ЛГБТ.

Кевин Спейси / REUTERS

Представники ЛГБТ-спільноти розкритикували актора Кевіна Спейсі, який зізнався у гомосексуальних зв'язках на тлі звинувачень в сексуальних домаганнях до неповнолітнього. Зокрема, про вчинок артиста висловився редактор журналу Gay Times Джош Ріверс, пише The Independent.

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«Йому було б логічніше зізнатися в алкоголізмі, ніж пов'язувати свою поведінку з сексуальною орієнтацією», — заявив Ріверс. Він назвав дії Спейсі маніпуляцією і підкреслив, що актор своєю заявою завдав шкоди всім геям.

Камінг-аут артиста розкритикували і інші представники ЛГБТ-спільноти. Американський актор Джордж Такеі (відкритий гей; відомий в ролі Хікару Сулу в серіалі «Зоряний шлях») заявив The Hollywood Reporter, що Спейсі намагається ухилитися від відповідальності: «Чоловіки, які домагаються, роблять це не тому, що вони геї або гетеросексуали. Вони роблять це, тому що відчувають владу, і вирішують зловживати нею».

«Кевін Спейсі відкинув права геїв на п'ятдесят років тому, зв'язавши гомосексуалізм з педофілією і заявивши, що він "вирішив" стати геєм», — написав у Twitter ЛГБТ-активіст з ніком Eden Adder Calvary.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Спейсі зізнався, що у нього були стосунки з жінками і чоловіками, але тепер він «вибирає жити як гей». Він виступив із цим визнанням після того, як актор з серіалу «Стартрек» Ентоні Репп звинуватив його в сексуальних домаганнях. За словами Реппа, це відбулося в 1986 році, коли йому було 14 років. Спейсі наголосив, що не пам'ятає про це, але приніс Реппу вибачення за «вкрай недоречну п'яну поведінку».

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Теги: #Спейсі камін-аут