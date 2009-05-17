По обидва боки Чечні тривають антитерористичні операції

Велика операція з блокування і ліквідації бойовиків з групи лідера чеченських сепаратистів Доку Умарова проходить в республіці Інгушетія поблизу Ачхой-Мартанівського району Чеченської республіки, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на радіостанцію “Маяк”. Групу з 25 осіб блоковано на кордоні Інгушетії і Чечні, повідомив президент Чечні Рамзан Кадиров. "Знищено трьох бойовиків, один з них - араб. Є дані про те, що серед бойовиків є й інші вбиті і поранені", - сказав він.

Операцію проводять спільно правоохоронці Інгушетії та Чечні.

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В одному з районів Дагестану – Карабудахкентському - введено режим контртерористичної операції, повідомили РосБізнесКонсалтингу в регіональному управлінні ФСБ Росії.

Підставою для введення режиму стала інформації про те, що в лісі біля населеного пункту Какашури переховуються бойовики, які планують теракт проти військовослужбовців і працівників МВС. Режим вводиться на території, обмеженій населеними пунктами Какашура, Какамахі, Качкалик, Чанкурбе і Доргелі, зазначили в УФСБ.

З настанням темряви режим КТО був скасований. "Рішенням оперативного штабу о 20.00 (час московський) режим КТО в Карабудахкентськом районі республіки був знятий. В результаті прочісування лісового масиву силовикам вдалося виявити чотири вибухові пристрої, потужність яких поки не встановлена, і бліндаж, розрахований на чотирьох-шістьох осіб", - повідомив представник УФСБ РІА "Новости".