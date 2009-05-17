Бойовики-ісламісти захопили велике місто в Сомалі

Сомалійські бойовики-ісламісти угруповання Shabaab захопили велике місто Джоухар, що веде до столиці Могадішо, повідомляє в неділю Reuters.

"Бойовики в неділю вранці захопили місто Джоухар після серйозного бою", - повідомив агентству місцевий житель, який, за його словами, бачив "сімох убитих, включаючи чотирьох мирних жителів". За даними джерела агентства, в бою за місто загинули мінімум 68 осіб, більше трьох тисяч жителів мусили залишити зону бойових дій.

Джоухар розташований в центральній частині Сомалі приблизно за 90 кілометрів на північ від Могадішо.

У самій столиці минулого тижня почалися зіткнення з бойовиками, в яких загинули щонайменше 50 осіб. У понеділок з міста і його околиць мусили евакуюватися більше 17 тисяч осіб. У вівторок бої вщухли, але подеколи поновлюються перестрілки.

Бойовики у вівторок обстрілювали з мінометів президентський палац. Лояльні президентові підрозділи вели вогонь у відповідь. У різних районах столиці відбувалися перестрілки.

Сомалі перестала існувати як єдина держава 1991 року. Єдиною законною владою в країні міжнародне співтовариство визнає Федеральний уряд, проте він контролює лише столицю Могадішо і територію в центральній частині країни. Решта частин країни перебувають під контролем невизнаних державних утворень. У районах на півдні й північному сході Сомалі правлять місцеві клани і радикальні ісламістські рухи, зокрема пов`язані з "Аль-Каїдою", на північному заході з травня 1991 року існує невизнана Республіка Сомаліленд.

РІА «Новости»