Росія надала притулок підозрюваному в спробі перевороту в Чорногорії – ЗМІ

Громадянин Чорногорії Ананіє Нікіч, звинувачений на батьківщині в причетності до спроби державного перевороту в жовтні 2016 року, отримав в Росії політичний притулок.

Про це у вівторок, 31 жовтня, написало чорногорське видання Pobjeda з посиланням на міністерство юстиції в Подгориці, передає DW.com.

Повідомляється також, що про надання Нікічу притулку чорногорську сторону поінформувала Генпрокуратура РФ.

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Нікіч був оголошений в розшук після невдалої спроби державного перевороту в Чорногорії. Як вважає слідство, Нікіч займався вербуванням громадян, включаючи іноземних, для роботи на російську розвідку. У червні 2017 року чорногірський суд затвердив звинувачення Нікічу.

Восени 2016 року прокуратура Чорногорії оголосила про запобігання спроби державного перевороту і замаху на тодішнього прем'єр-міністра Міло Джукановіча. За даними правоохоронних органів, в групу змовників, крім сербських націоналістів, входили і два агента російської розвідки – Едуард Шишмаков і Володимир Попов.

Москва офіційно відкинула будь-яку причетність до організації путчу.