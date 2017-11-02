У Польщі готують заборону на в'їзд українцям з "антипольськими поглядами"

Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни. Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в ефірі каналу TVP1, повідомляє Onet.pl.

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За його словами, Україна і Польща "Мають різні концепції поєднання". "Ми усвідомлюємо, наскільки важлива для нас Україна з точки зору геополітики, але українці, знаючи про це значення своєї країни для нашої безпеки, вважають, що у такому разі питання, які нас розділяють, зокрема історичні, повинні зійти на другий, третій план" - сказав міністр.

"Зараз ми запускаємо процедури, які не допускатимуть людей, що демонструють вкрай антипольські позиції, на територію Польщі. Люди, які демонстративно носять мундири СС "Галичина", до Польщі не в’їдуть" - наголосив Ващиковський.

Він відзначив, що мова також йде про тих, хто перешкоджає відновленню польських місць пам'яті, пише "Європейська правда".

"Ті особи, які демонструють і використовують адміністративні інструменти проти Польщі, також зіткнуться з наслідками", - зазначив Ващиковський.

Також, за його словами, в нинішніх умовах він ще розмірковує над тим, чи варто рекомендувати візит президента Польщі в Україну.