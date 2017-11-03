Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним у В'єтнамі

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у В'єтнамі на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Читайте такожГлава НАТО заявив про необхідність глобальної відповіді на північнокорейську загрозу"У нас була зустріч з Путіним. І може бути знову. Путін дуже важливий, тому що вони можутьдопомогти нам з Північною Кореєю, вони можуть допомогти нам з Сирією, ми повинні поговорити про Україну", - заявив президент США.

Саміт лідерів АТЕС пройде у в'єтнамському Дананге з 6 по 11 листопада.

Крім цього, Трамп планує відправитися в десятидевную поїздку, в ході якої він відвідає Японію, Південну Корею, Китай, В'єтнам і Філіппіни. Старший радник адміністрації президента Герберт Макмастер уточнив, що основною метою турне Трампа стане посилення міжнародної позиції щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Як повідомляв УНІАН, перша зустріч лідерів двох країн відбулася у перший день саміту G20 7 липня. Переговори тривали 2 години 15 хвилин, хоча російська сторона відводила на неї в графіку близько години, а американська - 30 хвилин. Володимир Путін за підсумками саміту висловив упевненість в тому, що їм з його американським колегою вдалося встановити особисті взаємини. Трамп назвав зустріч з Путіним чудовою.