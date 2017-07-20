Трамп розповів, про що говорив із Путіним під час вечері на саміті G20

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The New York Times розповів, що обговорювалося в ході неформальної зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним на вечері лідерів країн "двадцятки" в Гамбурзі, передає РБК.

Трамп розповів, що його дружина Меланія сиділа під час вечері поруч із російським президентом на іншому кінці столу. "Час йшов до десерту. Я пішов просто, щоб привітатися з Меланією, та заодно привітався з Путіним", - розповів Трамп.

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За словами президента США, бесіда тривала близько 15 хвилин і, здебільшого, обидва лідери просто жартували, і торкнулися "питання про прийомних дітей".

"Насправді, більшу частину часу ми жартували. Це була недовга розмова, може, хвилин 15. Взагалі, було дуже цікаво, ми говорили про усиновлення", - зазначив президент США

Трамп "назвав цікавим" те, що спливла тема усиновлення, оскільки "його син, Дональд Трамп-молодший повідомляв, що це було темою його зустрічі з кількома росіянами, що мають зв'язки з Кремлем в ході минулорічної кампанії".

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп під час саміту країн "Великої двадцятки" в Гамбурзі провели ще одну зустріч, про яку раніше не повідомлялося.

Приблизно в середині вечері для глав держав Дональд Трамп встав з-за столу і пересів зі свого місця на вільне місце поруч із Володимиром Путіним.

Проте в Білому домі заявили, що на полях G20 не було другої зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, а була лише "коротка розмова".