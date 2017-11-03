Екс-міністр уряду Каталонії вніс заставу в 50 тисяч євро і сьогодні вийде на волю
Сантьяго Віла – єдиний каталонський чиновник, який погодився співпрацювати зі слідством.
Екс-міністр каталонського уряду Сантьяго Віла, який вніс заставу у 50 тисяч євро, вийде на свободу. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на La Vanguardia.
За даними джерел, екс-міністр переказав на рахунок Національної судової палати Іспанії 50 тисяч євро застави. Ніч на п’ятницю Віла провів у в’язниці разом з іншими арештованими урядовцями.
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Адвокат Віли заявив, що його підзахисний міг внести заставу ще у четвер ввечері, але вирішив свідомо переночувати за гратами "із солідарності" з екс-міністрами, повідомляє El Mundo.
Сантьяго Віла – єдиний каталонський чиновник, який погодився співпрацювати зі слідством, та єдиний із восьми заарештованих екс-урядовців, якого суд арештував із правом застави.
Сантьяго Віла подав у відставку перед проголошенням незалежності Каталонії.
Раніше УНІАН повідомляв, що іспанський суд заарештував вісьмох із дев'яти членів відстороненого від влади уряду Каталонії, які прийшли на допит в Мадриді.
Також, генеральна прокуратура Іспанії попросила європейський ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлоса Пучдемона і ще чотирьох колишніх міністрів його уряду, які не з'явилися на допит.