Екс-міністр уряду Каталонії вніс заставу в 50 тисяч євро і сьогодні вийде на волю

Екс-міністр каталонського уряду Сантьяго Віла, який вніс заставу у 50 тисяч євро, вийде на свободу. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на La Vanguardia.

За даними джерел, екс-міністр переказав на рахунок Національної судової палати Іспанії 50 тисяч євро застави. Ніч на п’ятницю Віла провів у в’язниці разом з іншими арештованими урядовцями.

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Адвокат Віли заявив, що його підзахисний міг внести заставу ще у четвер ввечері, але вирішив свідомо переночувати за гратами "із солідарності" з екс-міністрами, повідомляє El Mundo.

Сантьяго Віла – єдиний каталонський чиновник, який погодився співпрацювати зі слідством, та єдиний із восьми заарештованих екс-урядовців, якого суд арештував із правом застави.

Сантьяго Віла подав у відставку перед проголошенням незалежності Каталонії.

Раніше УНІАН повідомляв, що іспанський суд заарештував вісьмох із дев'яти членів відстороненого від влади уряду Каталонії, які прийшли на допит в Мадриді.

Також, генеральна прокуратура Іспанії попросила європейський ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлоса Пучдемона і ще чотирьох колишніх міністрів його уряду, які не з'явилися на допит.