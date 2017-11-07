Paradise Papers: у офшорних документах фігурує Apple

У журналістському розслідуванні офшорних рахунків Paradise Papers ("Райські документи» - ред.) фігурує американська компанія Apple. Про це повідомляє ТСН з посиланням на ВВС.

Завдяки деяким особливостям законодавства в офшорах компанія кілька років поспіль не сплачувала мільярди податків. До 2014 року Apple використовувала лазівку у податковому законодавстві США та Ірландії, відому як "double Irish".

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Це відома в США схема оптимізації податкових зобов'язань за допомогою використання двох ірландських і однієї голландської компаній. Вона дозволила Apple постійно здійснювати продажі за межами Північної та Південної Америки - а наразі це близько 55% доходу компанії - через ірландські "дочки", які фактично були офшорами, і таким чином вони не сплачували жодних податків.

Apple мала би сплачувати ірландський корпоративний податок розміром 12,5% або ставку США у 35%, але розроблена схема допомогла їй знизити ставку податку на прибуток за межами США настільки, що її іноземні податкові платежі рідко становили понад 5% її зарубіжних прибутків, а потім взагалі опустилися нижче 2%.