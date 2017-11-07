У Росії відреагували на можливу заборону гімну на Олімпіаді-2018

Це продовження кампанії тиску на Москву і утиск прав спортсменів. Про це заявила начальник відділу департаменту з гуманітарного співробітництва та прав людини відомства Тетяна Шличкова, передають Ведомости.

Читайте такожУкраїнський антидопінговий центр вимагає відсторонити Росію від Олімпіади-2018Як повідомляв УНІАН, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може заборонити участь російських спортсменів у церемонії відкриття Олімпіади-2018 в Пхенчхані (Південна Корея) або виконання національного гімну. Це пов'язано з допінговими скандалами.

У держдумі назвали це способом тиску на Росію і провокацією, яка спрямована на «деморалізацію збірної Росії», заявив голова комітету держдуми з фізкультури, спорту, туризму і у справах молоді Михайло Дегтярьов. Цю ситуацію прокоментував і Дмитро Пєсков: «Ми сподіваємося, що взаємодія з МОК продовжиться і всі питання будуть зняті».

Зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пхенчхані з 9 по 25 лютого 2018 року.