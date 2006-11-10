Ющенко подякував Бушу і конгресменам США

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував Президентові Сполучених Штатів Америки Джорджу БУШУ та представникам Конгресу США за виділення у Вашингтоні ділянки для спорудження пам’ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у листі до Президента США Дж.БУША В.ЮЩЕНКО подякував за підписання ним закону про виділення уряду України ділянки у м.Вашингтон для спорудження пам’ятника жертвам Голодомору в Україні.

«Дякую Вам за вшанування пам`яті мільйонів невинних людей, які поклали свої життя на страшний вівтар тоталітарного радянського режиму. Монументальна шана їм у серці вільного світу, Вашингтоні, нагадуватиме, що лише свобода та демократія можуть бути гарантією неповторення жахливої трагедії», – йдеться у листі глави Української держави.

Також В.ЮЩЕНКО надіслав листи сенатору США Карлу ЛЕВІНУ та члену Палати представників Конгресу США Сандеру ЛЕВІНУ, в яких подякував за проведення відповідного законопроекту через Сенат США та Палату представників.

Як повідомляв УНІАН, Сенат США 29 вересня проголосував за законопроект сенатора К.ЛЕВІНА про надання дозволу урядові України на встановлення в Вашингтоні (округ Колумбія) пам’ятника жертвам Голодомору 1932-33 років в Україні. 14 жовтня Президент США Дж.БУШ підписав цей закон.