НАТО буде залишатися в Афганістані стільки, скільки буде необхідно – генсек альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що військові Альянсу та країн-партнерів будуть присутніми в Афганістані в рамках операції "Рішуча підтримка" стільки, скільки це буде необхідно.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у четвер в штаб-квартирі Організації Північноатлантичного договору після завершення засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

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"Ми будемо так довго, як це необхідно. Наша мета - зробити так, щоб афганці прийняли повну відповідальність за їх власну безпеку без присутності військ НАТО на місцях. Ми бачимо, що є необхідність у присутності НАТО, не тільки у присутності, а й у збільшенні присутності. Ми не повернемося до бойової операції. Що ми робимо, так це посилюємо навчання, допомогу та поради афганським військам", - зазначив генсек НАТО.

Столтенберг повідомив, що 27 країн-учасниць операції висловили готовність збільшити кількість військових вже найближчими місяцями з тим, щоби кількість задіяних в операції "Рішуча підтримка" була збільшена з 13 тис. до 16 тис. військових.

Він також зазначив, що зацікавленість взяти участь в операції висловили Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Як відомо, 1 січня 2015 року НАТО приступило до проведення нової небойової місії в Афганістані під назвою "Рішуча підтримка". Наразі її забезпечують 39 країн Альянсу та держав-партнерів.

Завдання небойової місії - навчання й підвищення професійного рівня національних сил безпеки Афганістану, інструкторам і радникам місії заборонено брати участь у бойових діях.