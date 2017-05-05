США планують збільшити свій контингент в Афганістані

Міністерство оборони США має намір збільшити військовий контингент в Афганістані, пише Радіо Свобода.

До країни може бути направлено ще близько п'яти тисяч американських військових. Наступного тижня Пентагон представить президенту Дональду Трампу новий план військової кампанії в Афганістані.

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В даний час сили руху Талібан і афганських урядових військ приблизно рівні, жодній зі сторін не вдається отримати перевагу. Американський контингент збільшить для навчання і підготовка урядової армії.

Найбільше американських військових було в Афганістані в 2011 році. Тоді в країні перебувало понад ста тисяч військовослужбовців. Зараз їх близько восьми тисяч чоловік. У Конгресі США плани збільшити американський контингент в Афганістані поки не коментують.

Нагадаємо, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив про можливе розширення місії «Рішуча підтримка» (Resolute Support) в Афганістані. Крім того, деякі члени альянсу виступають за те, щоб дію місії продовжувати не раз на рік, як зараз, а раз на кілька років. Очікується, що підсумкове рішення з цих питань буде ухвалено в червні.