У Південній Кореї заарештували екс-міністра оборони

У Південній Кореї суд заарештував екс-голову Міноборони Кім Кван Чжина за підозрою в причетності до «прихованої кібердіяльності», націленої на зміну громадської думки громадян. Про це повідомляє Yonhap.

«Сеульський Центральний окружний суд видав ордер на арешт 68-річного міністра, підозрюючи, що він може втекти. Кім звинувачується у політичному втручанні у військовий кримінальний кодекс і зловживанні владою», — сказано в повідомленні.

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Суд заарештував також екс-заступника міністра оборони.

Їх звинувачують у тому, що вони грають ключові ролі у військових схемах, в яких їх офіцери були призначені для публікації масових коментарів в Інтернеті, щоб вплинути на громадську думку на користь уряду в період з 2010 по 2012 рік.

Раніше повідомлялося, що в Південній Кореї фактичного главу Samsung засудили до п'яти років в'язниці.