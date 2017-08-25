У Південній Кореї фактичного главу Samsung засудили до п'яти років в'язниці
10:57, 25 серпня 2017Світ
176 0
Захист засудженого хоче подати апеляцію на дане рішення суду.
Глава компанії Samsung Лі Чже Йон засуджений за хабарництво / фото УНІАН
Суд центрального округу Сеула засудив до п'яти років тюремного ув'язнення фактичного главу компанії Samsung Лі Чже Йона за хабарництво, передає Reuters.
«Ми впевнені, що рішення буде скасовано», - прокоментували даний вирок представники захисту.
Читайте такожSamsung вперше випередила Apple за квартальним прибутком
Вони також підкреслили, що подадуть апеляцію на дане рішення суду.
У лютому цього року суд Сеула видав ордер на арешт фактичного глави Samsung Electronics, який звинувачується у справі про хабарництво, пов'язаній з великим корупційним скандалом навколо президента Південної Кореї Пак Кін Хе.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter