У Південній Кореї фактичного главу Samsung засудили до п'яти років в'язниці

Суд центрального округу Сеула засудив до п'яти років тюремного ув'язнення фактичного главу компанії Samsung Лі Чже Йона за хабарництво, передає Reuters.

«Ми впевнені, що рішення буде скасовано», - прокоментували даний вирок представники захисту.

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Вони також підкреслили, що подадуть апеляцію на дане рішення суду.

У лютому цього року суд Сеула видав ордер на арешт фактичного глави Samsung Electronics, який звинувачується у справі про хабарництво, пов'язаній з великим корупційним скандалом навколо президента Південної Кореї Пак Кін Хе.