У Німеччині сьогодні президентські вибори
10:00, 23 травня 2009Світ
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Голову держави обирають спеціальні збори
У Німеччині сьогодні проходять вибори президента країни.
Голову держави у ФРН вибирають спеціальні збори, що складаються з 612 депутатів парламенту і такої ж кількості різних громадських діячів, передає радіо «Свобода».
Нинішній президент Німеччини Хорст КЬОЛЕР претендує на другий 5-річний термін. Х.Кьолер - економіст, колишній голова Міжнародного валютного фонду. Він вельми популярний в Німеччині.
Основну суперницю Х.КЬОЛЕРА - колишнього професора Гезіне ШВАН - підтримує частина опозиційних сил.
Президент Німеччини, згідно з Конституцією, є в основному представницькою фігурою.
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