У Німеччині сьогодні президентські вибори

У Німеччині сьогодні проходять вибори президента країни.

Голову держави у ФРН вибирають спеціальні збори, що складаються з 612 депутатів парламенту і такої ж кількості різних громадських діячів, передає радіо «Свобода».

Нинішній президент Німеччини Хорст КЬОЛЕР претендує на другий 5-річний термін. Х.Кьолер - економіст, колишній голова Міжнародного валютного фонду. Він вельми популярний в Німеччині.

Основну суперницю Х.КЬОЛЕРА - колишнього професора Гезіне ШВАН - підтримує частина опозиційних сил.

Президент Німеччини, згідно з Конституцією, є в основному представницькою фігурою.