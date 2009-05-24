Президентом Німеччини переобрано Хорста Келера (біографія)

Члени Федеральних зборів Німеччини сьогодні переобрали на другий термін діючого Президента країни Хорста КЕЛЕРА.

З 1 тисячі 223 учасників засідання, що проголосували, свої голоси на підтримку його кандидатури віддали 613 чоловік. Це необхідний мінімум для перемоги на виборах, нагадує РІА "Новости" .

Келера підтримує партійний союз ХДС/ХСС, членом Християнсько-демократичного союзу є канцлер ФРН Ангела Меркель.

За основного опонента Х.КЕЛЕРА Гезіне ШВАН проголосували 503 члени зборів. Актор Петер ЗОДАНН, якого підтримували ліві, одержав 91 голос. Бард Франк РЕННІКЕ, якого підтримували націонал-демократи, одержав 4 голоси підтримки.

Президента в Німеччині обирають Федеральні збори, які спеціально скликаються з цією метою. У складі Федеральних зборів - 1224 осіб. Це члени парламенту і представники 16 федеральних земель. Президент обирається таємним голосуванням, для обрання кандидат повинен набрати 613 голосів.

Глава ФРН підписує закони, затверджує і звільняє з посад федеральних міністрів і суддів, а також висуває кандидатуру федерального канцлера і звільняє його з посади. В іншому його функції зводяться до представницьких. Термін повноважень для новообраного Президента почнеться 1 липня.

Х.КЕЛЕРА і вперше - в квітні 2004 р., - і нині обрали в першому турі виборів.

Хорст Келер (Horst Koehler) народився 1943 року Скербешуві (Польща) в родині етнічних німців, які жили до 1940 р. в Бессарабії і поїхали звідти, коли територія відійшла Радянському Союзові. Після війни родина виїхала на захід і до 1957 р. жила в таборі для біженців.

З 1965 до 1969 в університеті міста Тюбінген вивчав народне господарство і право, закінчив університет з дипломом фахівця з народного господарства.

З 1969 по 1976 був науковим співробітником в Інституті прикладних економічних досліджень Тюбінгена. У 1977 захистив дисертацію кандидата наук.

З 1976 по 1980 рік Келер працював в Міністерстві економіки ФРН. У 1981 вступив до Християнсько-демократичного союзу, в якому перебуває донині. З 1990 по 1993 майбутній президент займав посаду заступника міністра фінансів. З 1990 як представник ФРН брав участь у підготовці самітів Великої вісімки в Х`юстоні, Лондоні, Мюнхені, Токіо.

З 1993 по 1998 рік Келер керував Німецьким союзом ощадних кас, а потім два роки - до 2000 - був президентом Європейського банку реконструкції і розвитку. На пропозицію канцлера Герхарда Шредера Келер в 2000 році очолив Міжнародний валютний фонд.

25 квітня 2004 року обраний на посаду президента ФРН.

З 1969 року Хорст Келер одружений з Євою Луїзою Бонет, в заміжжі Келер. У сім`ї президента двоє дітей, син і донька.