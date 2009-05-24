Американський шаттл Atlantis втретє намагається повернутися на Землю

Астронавти американського шаттла Atlantis вже втретє намагаються повернутися на Землю. Як повідомили представники американського аерокосмічного агентства NASA, в екіпажу буде 4 можливості посадити корабель, однак відкладати приземлення на більш тривалий строк не можна - запаси кисню майже вичерпано, повідомляє РосБізнесКонсалтинг .

За інформацією NASA, у випадку, якщо мис Канаверал буде не в змозі прийняти Atlantis з погодних умов, його перенаправляють у Каліфорнію на авіабазу в Едвардс.

Нагадаємо, повернення корабля на Землю відкладалося вже двічі через погану погоду в районі космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Метою польоту шаттла Atlantis був ремонт орбітального телескопа Hubble. Астронавти здійснили 5 виходів у відкритий космос, середня тривалість кожного з яких становила 8 годин.

Після ремонту космічна обсерваторія стане в 90 разів потужнішою, ніж була раніше. Нове обладнання, установлене на телескоп, як розраховують учені, продовжить його роботу як мінімум на п`ять років.

Космічний телескоп Hubble був виведений на орбіту в 1990 р. За 19 років телескоп зробив безліч унікальних знімків космічного простору.