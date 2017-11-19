Переворот у Зімбабве: президент Мугабе погодився подати у відставку - ЗМІ

Роберт Мугабе погодився піти у відставку через кілька годин після того, як партія позбавила його посади свого лідера. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з переговорами.

Він додав, що військові працюють над заявою про відставку Мугабе, не уточнивши подробиць. Відзначається, що Мугабе незабаром звернеться до нації.

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Як повідомляв УНІАН, правляча партія Зімбабве ЗАНУ-ПФ змістила Роберта Мугабе з поста партійного лідера.

Своїм новим главою члени партії обрали 75-річного екс-віце-президента країни Еммерсона Мнангагву, якого Мугабе звільнив два тижні тому. Багато людей в Зімбабве сприймали Мнангагву як найбільш можливого наступника 93-річного Мугабе, і його звільнення спровокувало хвилю обурення в правлячих колах країни.