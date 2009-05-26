НАТО вимагає від КНДР знищити ядерну зброю
03:11, 26 травня 2009Світ
1382 0
Рада Альянсу поширила заяву
Рада НАТО зажадала від Північної Кореї, яка провела в понеділок підземні ядерні випробування, повністю виконати всі відповідні резолюції Ради Безпеки ООН і знищити ядерну зброю.
"Рада НАТО вимагає від Північної Кореї повністю виконати всі відповідні резолюції Ради Безпеки ООН і знищити свою ядерну зброю і пов`язані з нню програми повністю, доказово і незворотно", - цитує поширену в Брюсселі заяву РІА "Новости".
Рада НАТО закликала також владу КНДР "утриматися від будь-яких дій, які можуть сприяти зростанню напруженості, і відновити діалог в шестисторонньому форматі".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter