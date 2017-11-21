США вирішили знову внести КНДР до переліку держав-спонсорів тероризму

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення знову внести Північну Корею до переліку країн, які спонсорують тероризм. Про це повідомила в понеділок, 20 листопада, прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс, як повідомляє DW.

"Президент оголосив, що США знову вважають Північну Корею спонсором тероризму", - написала Сандерс на Twitter.

Сам Трамп заявив перед журналістами в Білому домі, що це рішення слід було ухвалити ще "багато років тому", передає інформагенція Reuters. "Додатково до погроз міжнародній спільноті ядерним знищенням, Північна Корея неодноразово підтримувала акти міжнародного тероризму, в тому числі вбивства на іноземній території", - цитує Трампа AP. Президент США не пояснив детально, які саме теракти він має на увазі.

Трамп анонсував нові санкції "найвищого рівня" проти Північної Кореї та "пов'язаних із нею осіб". Детальніше про них має повідомить у вівторок міністерство фінансів США.

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КНДР перебувала в американському переліку країн, які спонсорують тероризм, упродовж 1988-2008 років. Причиною був вибух південнокорейського літака зі 115 людьми на борту у 1987 році, до якого, за даними Вашингтона, був причетний Пхеньян. У 2008 році тодішній президент США Джордж Буш вирішив викреслити КНДР із цього переліку, щоб уможливити прогрес переговорів про північнокорейську ядерну програму.

Нагадаємо, під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН у вересні Трамп заявив про можливість "цілковитого знищення" Північної Кореї у разі загрози.

У серпні Трамп погрожував режиму в КНДР "вогнем і люттю" у відповідь на випробування балістичних ракет Пхеньяном. Це викликало дискусії у США щодо ймовірності застосування ядерної зброї та щодо повноважень президента.