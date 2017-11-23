В ООН назвали вирок екс-командиру боснійських сербів Младичу "історичною перемогою правосуддя"

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн заявив, що винесення вироку сербському генералу Ратко Младичу є «історичною перемогою правосуддя». Про це повідомляє Центр новин ООН.

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За словами аль-Хусейна, Младич є «втіленням зла» і несе відповідальність за «страшні злочини, рівних яким Європа не знала з часів Другої світової війни».

«Покарання Младичу не поверне сім'ям їхніх близьких і не перекреслить минулого, але я глибоко вірю, що цей вирок зможе заглушити голоси тих, хто заперечує ці жахливі злочини або прославляє тих, хто їх скоїв», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Гаазький трибунал засудив 75-річного Ратко Младича до довічного позбавлення волі за злочини у Боснії, зокрема — за масове вбивство боснійських мусульман в містечку Сребреніца.